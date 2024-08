Beier verabschiedet sich

Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier hat sich nach seinem bestätigten Wechsel zu Borussia Dortmund mit emotionalen Worten von der TSG Hoffenheim verabschiedet. "Ich bin euch unendlich dankbar für eure Unterstützung in den letzten Jahren", schrieb der Stürmer bei Instagram: "Als ich als 15-Jähriger hierher kam, konnte ich mir noch nicht erträumen, wohin der Weg mich führen würde."

Beier wechselte 2018 nach Hoffenheim, von 2021 bis 2023 war er an Hannover 96 ausgeliehen. Mit seinen starken Leistungen für die TSG spielte sich der 21-Jährige dann in der vergangenen Saison bis in den deutschen EM-Kader.

Nun folgte der Wechsel zum BVB, wo Beier den zu West Ham United gewechselten Niclas Füllkrug ersetzen soll. "Für mich ergibt sich jetzt ein Schritt, den ich unbedingt wahrnehmen möchte", schrieb Beier weiter: "Auch wenn ich in der kommenden Saison nicht mehr im TSG-Trikot auflaufen werde, drücke ich euch, dem ganzen Verein und der Region weiterhin die Daumen!"

