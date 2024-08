FC Bayern München-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat betroffen auf den Tod von Willi Lemke reagiert. "Die Nachricht hat mich traurig gemacht. Willi Lemke war ein Mann der Kontroverse: Jeder weiß, dass wir oft diskutiert und gestritten haben. Aber er war auch ein Mann des Dialogs, und letztlich haben wir zu einem guten Verhältnis gefunden", teilte Hoeneß auf SID-Anfrage mit.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß

Foto: Imago/Ulrich Wagner/Imago/Ulrich Wagner/SID/IMAGO/Ulrich Wagner

Werder Bremen "wäre ohne Willi Lemke nicht der Verein, der er heute ist"

Lemke habe "die Bundesliga und den deutschen Fußball sehr bereichert", führte Hoeneß (72) anerkennend weiter aus: "Mein aufrichtiges Beileid an seine Angehörigen und Freunde sowie an Werder Bremen - den Verein, der ohne Willi Lemke nicht der wäre, der er heute ist."

Der frühere Werder-Manager und Aufsichtsratsvorsitzende starb am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen. Dies teilte der Bundesligist mit. Hoeneß und Lemke waren in früheren Jahren immer wieder aneinander geraten, hatten sich aber längst ausgesprochen und versöhnt.

Die grün-weiße Welt steht still: Die Werder-Familie trauert um Wilfried „Willi“ Lemke. 🕯️



Der frühere Manager und langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats ist am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen verstorben.



Ein Nachruf 👉https://t.co/m22GzGa0rd#Werder pic.twitter.com/0SN5O3jlLH — SV Werder Bremen (@werderbremen) August 13, 2024

© 2024 SID