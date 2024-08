Am Freitag stand er noch im Olympia-Finale, vier Tage später hat Jungstar Michael Olise beim FC Bayern das Training aufgenommen. Der 53-Millionen-Einkauf der Münchner absolvierte am Dienstag die obligatorische Leistungsdiagnostik. Zuvor hatte der Franzose die Einheit seiner neuen Teamkollegen auf dem Gelände an der Säbener Straße verfolgt. Olise wollte keine längere Verschnaufpause, um sich so schnell wie möglich beim Rekordmeister einzugewöhnen. Der FC Bayern absolviert vor dem Pflichtspielauftakt am Freitag im DFB-Pokal heute sein letztes Testspiel in der Sommervorbereitung. Gegner ist die WSG Tirol. Siehe auch HIER!

Der 22 Jahre alte Offensivspieler wechselte von Crystal Palace zum FC Bayern und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2029. Bislang verpasste er aber wegen seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Vincent Kompany. Mit Frankreich verlor er das Endspiel um Gold gegen Spanien mit 3:5 (3:3, 1:3) n.V.

Olise war während des Turniers einer der auffälligsten Spieler. Er habe "mit seinen starken Leistungen bewiesen", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl, "dass er auch für den FC Bayern Gold wert sein kann". Der Flügelstürmer sei "ein Unterschiedsspieler", der den Münchnern nach der enttäuschenden vergangenen Saison "neue Impulse" geben soll.

Olise könnte am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im DFB-Pokalspiel bei Zweitligist SSV Ulm sein Pflichtspieldebüt für die Bayern geben. Der Bundesligastart erfolgt am 25. August in Wolfsburg.

