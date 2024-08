Torschütze Harry Kane

Foto: IMAGO/kolbert-press/IMAGO/kolbert-press/SID/IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat im letzten Testspiel vor dem Saisonstart einen schmucklosen Sieg eingefahren. Die Mannschaft des neuen Trainers Vincent Kompany, der den Großteil seiner Stars schonte, gewann am Dienstag gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol im Stadion der SpVgg Unterhaching mit 3:0 (1:0). 53-Millionen-Einkauf Michael Olise, der wenige Stunden zuvor das Training beim FC Bayern aufgenommen hatte, fehlte noch im Aufgebot.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Felix Brych, der nach überstandenem Kreuzbandriss voraussichtlich in der kommenden Saison zum alleinigen Rekord-Referee der Bundesliga aufzusteigen wird, erzielten Harry Kane (3.), Neuzugang Joao Palhinha (48.), der damit seinen Premierentreffer im Bayern-Dress bejubelte, und Gabriel Vidovic (80.) die Tore der Münchner, die erst drei Tage zuvor ihre Generalprobe bei den Tottenham Hotspur 3:2 gewonnen hatten.

"Es war ein wichtiges Testspiel, weil viele Jungs erst später zurückgekommen sind und diese nun Minuten bekommen haben", sagte Sportdirektor Christoph Freund, der damit unter anderem auf Torschütze Kane anspielte, der erst vor wenigen Tagen aus dem Sonderurlaub nach der EM zum Team gestoßen war. Das Spiel habe "seinen Zweck erfüllt".

Wie auf Olise verzichtete Kompany in Unterhaching auch auf Leon Goretzka. Der 29-Jährige gilt als Verkaufskandidat und hatte ebenso wie die zum englischen Rekordmeister Manchester United gewechselten Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui gegen Tottenham 90 Minuten auf der Bank gesessen. Den Doppel-Transfer von de Ligt und Mazraoui bestätigten die Münchner kurz nach der Partie.

De Ligt verabschiedete sich indes bereits von den Münchner Anhängern. "Liebe Bayern-Fans, ich möchte mich bei euch allen von Herzen für eure Liebe und Unterstützung bedanken", schrieb der 25-jährige Niederländer am Dienstagabend in einem Beitrag bei Instagram.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht für die Bayern am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm an. Der Bundesligastart erfolgt am 25. August in Wolfsburg.

