Steht vor einem Wechsel: Matthijs de Ligt

Innenverteidiger Matthijs de Ligt hat sich mit emotionalen Worten bei den Anhängern von Bayern München verabschiedet. "Liebe Bayern-Fans, ich möchte mich bei euch allen von Herzen für eure Liebe und Unterstützung bedanken", schrieb der 25-jährige Niederländer am Dienstagabend schon wenige Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe seines Wechsels zum englischen Rekordmeister Manchester United in einem Beitrag bei Instagram.

Neben de Ligts Wechsel zu den Red Devils war auch der Transfer von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui bekannt gegeben worden. Der Traditionsklub aus der englischen Premier League zahlt den Bayern dem Vernehmen nach für die beiden Defensivspieler 60 Millionen Ablöse, durch Boni sind weitere zehn Millionen möglich.

De Ligt, der in Manchester einen Vertrag bis 2029 unterschrieb, war erst im Sommer 2022 von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt. "Es war mir eine große Ehre, zwei Jahre für einen wundervollen Verein wie den FC Bayern gespielt haben zu dürfen", schrieb de Ligt weiter. Der Abschied sei "ein Chaos der Gefühle".

In Manchester trifft de Ligt auf alte Bekannte. Unter Teammanager Erik ten Hag spielte der Abwehrmann schon bei Ajax Amsterdam, mit Angreifer Joshua Zirkzee in der niederländischen Nationalmannschaft sowie bei den Bayern. Auch Torhüter Andre Onana und Verteidiger Lisandro Martinez kennt er aus seiner Zeit in Amsterdam.

