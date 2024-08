Vor seiner ersten Saison in Dortmund: Pascal Groß

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Nationalspieler Pascal Groß (33) geht ambitioniert in seine erste Saison mit Bundesligist Borussia Dortmund. "Jetzt? Nur Platz eins. Sonst würde ich uns ja einschränken. Der Verein und ich haben die größtmöglichen Ziele", sagte Groß der Sport Bild auf die Frage, welchen Tabellenplatz er kurz vor Saisonbeginn sofort unterschreiben würde.

Die ersten Eindrücke beim BVB seien "schon einmal sehr gut" gewesen, betonte der Mittelfeldspieler, der im Sommer nach sieben Jahren beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion in die Bundesliga zurückgekehrt war: "Aber wir wissen, dass die Konkurrenz mit Bayern, Leverkusen und Leipzig sehr stark ist."

Ein Meistertitel mit dem BVB, von dem er schon als Kind Fan war, sei ein "Lebenstraum", sagte Groß. Der gebürtige Mannheimer, der von 2012 bis 2017 beim FC Ingolstadt gespielt hatte, besitzt in Dortmund einen Vertrag bis 2026. Die Westfalen starten am Samstag (18.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck in die Pflichtspielsaison. Die Partie wird im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen.

© 2024 SID