Pflichtspieldebüt als BVB-Trainer: Nuri Sahin

Nuri Sahin geht voller Zuversicht und Energie in sein Pflichtspieldebüt als Trainer von Borussia Dortmund. "Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich fühle mich bereit, und ich weiß, dass die Mannschaft bereit ist", sagte der 35-Jährige am Donnerstag vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck in Hamburg am Samstag (18.00 Uhr/Sky).

Die jüngsten Testspiele haben dem langjährigen BVB-Profi Mut gemacht. "Ich bin sehr glücklich, was die Jungs alles mitnehmen und aufnehmen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die jederzeit alles gemeinsam getan hat. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber der Weg ist der richtige", sagte Sahin, besonders schwärmte er von den Zugängen Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) und Pascal Groß (Brighton and Hove Albion).

Wenn er ein Zwischenfazit der ersten sechs, sieben Wochen ziehen müsste, "wäre es durchweg positiv", betonte Sahin: "Ich sehe eine Gruppe, die zusammenwächst und etwas erreichen will. Wir sind noch in den Flitterwochen. Aber es werden die ersten harten Entscheidungen kommen, dann müssen wir zusammenbleiben."

Keine Bewegung gibt es im Fall des transferwilligen Angreifers Youssoufa Moukoko. "Wir sind im täglichen Austausch, offen und ehrlich. Der Stand ist, dass er vollwertiges Mitglied unseres Kaders ist. Und ein wichtiger Spieler für uns", sagte Sahin.

