Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart

Foto: IMAGO/Rudel/IMAGO/Rudel/SID/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der neue Stuttgarter Torjäger Ermedin Demirovic glaubt fest an eine Fortsetzung der VfB-Erfolgsgeschichte. "Ich habe schon in einigen Mannschaften gespielt. Aber noch in keiner, in der dieser Siegeswille so ausgeprägt war", sagte der 26-Jährige vor dem Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Meister Bayer Leverkusen den Stuttgarter Nachrichten/Zeitung.

Der Vizemeister spiele in dieser Saison erneut eine gute Rolle, so Demirovic, "weil das große Ganze stimmt. Die Fans haben Bock, wir haben Bock, wir sind eine gute Mannschaft, die eine gute Mentalität auf den Platz bringt."

Demirovic, der den zu Borussia Dortmund abgewanderten Serhou Guirassy ersetzen soll, war vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg für die Rekordablöse von 21 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni zu den Schwaben gewechselt. Damit will sich der Angreifer aber nicht allzu sehr beschäftigen: "Einerseits kann es einen schon stolz machen, wenn ein Champions-League-Klub wie der VfB bereit ist, so viel Geld für einen in die Hand zu nehmen, aber es kann dich auch bedrücken. Daher versuche ich, da nicht viel darüber nachzudenken."

Der Sieg beim Supercup würde dem Bosnier "sehr viel" bedeuten. Es sei für alle beim VfB, sagte Demirovic bei Sky, "etwas Besonderes. Für mich wäre es der erste Titel meiner Karriere. Den ersten Titel im ersten Spiel für den VfB, da würde ich mich nicht beschweren."

Das Selbstvertrauen vor dem Duell gegen den Meister ist groß. "Wir haben nichts zu befürchten, weil wir eine super Mannschaft haben, super Spieler und einen super Teamspirit", so Demirovic: "Wenn wir das am Wochenende auf den Platz bekommen, dann werden wir mindestens ebenbürtig sein."

