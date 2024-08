Trainer Bo Svensson blickt seinem Pflichtspiel-Debüt an der Seitenlinie von Union Berlin mit Vorfreude entgegen. "Nervosität und Anspannung können vielleicht kommen, aber ich freue mich wirklich für die Jungs und auch für mich selbst, dass es losgeht", sagte der 45-Jährige vor dem Erstrunden-Duell mit dem Regionalligisten Greifswalder FC im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Er ergänzte scherzhaft: "Ich habe lange genug in Dänemark gesessen und mich um andere Sachen gekümmert, jetzt kann es auch losgehen."

Svensson steht vor seinem Union-Pflichtspieldebüt

Foto: IMAGO/O.Behrendt/IMAGO/O.Behrendt/SID/IMAGO/O.Behrendt

Svensson, der bis vergangenen November noch beim FSV Mainz 05 tätig gewesen war, hatte am 1. Juli die Nachfolge von Nenad Bjelica angetreten. Sein erstes Pflichtspiel mit Union nimmt er trotz des Klassenunterschieds nicht auf die leichte Schulter. "Es wird ein typischer Pokalfight, so kenne ich das aus meinen Jahren als Spieler und auch als Trainer. Die Spiele sind nie einfach. Deshalb gehen wir es auch 100 Prozent ernsthaft an", sagte Svensson.

Verzichten muss der Däne dabei auf Stürmer Kevin Volland, Außenverteidiger Josip Juranovic und Nachwuchstorhüter Yannic Stein.

© 2024 SID