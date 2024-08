Kovar (l.) und Hradecky hoffen auf den Platz im Tor

Trainer Xabi Alonso hat die Torwartfrage beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen vor dem Saisonstart zunächst offengelassen. Es gebe "noch keine Entscheidung", wie die Einsätze zwischen den beiden Torhütern Lukas Hradecky und Matej Kovar aufgeteilt werden. "Wir haben gerade keinen Plan. Wir sehen von Spiel zu Spiel", sagte Alonso vor dem Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1).

Kapitän Hradecky (34) war in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga zum Einsatz gekommen, Kovar (24) stand im DFB-Pokal und in der Europa League zwischen den Pfosten. Das vergangene Jahr sei "wichtig für Matej" gewesen, aber auch Hradecky habe "sehr konstant auf hohem Niveau" gespielt, sagte Alonso: "Wir haben mit beiden gute Möglichkeiten. Wir brauchen auf allen Positionen Konkurrenz. Es gibt viele Wettbewerbe zu spielen."

Wer im Supercup im Tor stehen wird, blieb damit zunächst offen. Gegen Stuttgart setzt Alonso dagegen weiter auf den von Bayern München umworbenen Nationalspieler Jonathan Tah. "Ich habe keine andere Nachricht. Wenn Jonathan bei uns ist, plane ich mit ihm. Er ist sehr wichtig für uns", sagte der Spanier. Alonso betonte jedoch auch, dass der Transfermarkt noch fast zwei Wochen geöffnet sei.

Der Wechsel von Angreifer Adam Hlozek zum Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim steht derweil wohl kurz bevor. Der Tscheche habe nicht mehr am Mannschaftstraining der Werkself teilgenommen, da er von Bayer die Erlaubnis erhalten habe, den Medizincheck zu absolvieren. Das bestätigte Alonso am Freitag.

