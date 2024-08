Hlozeks Wechsel hatte sich angebahnt

Foto: FIRO/FIRO/SID

Der tschechische Stürmer Adam Hlozek verlässt den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wie erwartet und schließt sich Ligakonkurrent TSG Hoffenheim an. Hlozek war 2022 von Sparta Prag nach Leverkusen gewechselt, sein Vertrag wäre noch bis 2027 gültig gewesen. In der vergangenen Saison wurde der 22-Jährige mit Bayer Doublesieger und erreichte das Finale der Europa League, dabei absolvierte er in allen Wettbewerben insgesamt 36 Spiele (sieben Tore).

Hlozek habe "unbedingt nach Hoffenheim wechseln" wollen, weil er den Verein "als ideale Station für seinen nächsten Karriereschritt sieht", sagte Hoffenheims Interims-Sportchef Frank Kramer in einer Mitteilung. Der Wechsel des tschechischen Nationalspielers hatte sich bereits angedeutet, laut Medienberichten soll Hlozek 18 Millionen Euro kosten und damit zum teuersten Transfer der Hoffenheimer Vereinsgeschichte avancieren.

© 2024 SID