Rückkehrer: Dawid Kownacki

Foto: IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze/IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Dawid Kownacki verlässt nach einem höchst unbefriedigenden Jahr den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und kehrt zurück zu Fortuna Düsseldorf. Das bestätigte Fortuna-Trainer Daniel Thioune im Vorfeld des DFB-Pokal-Spiels bei Dynamo Dresden am Sonntag bei Sky. "Es sind noch letzte Details zu klären, dann kann ich sagen: Dawid, willkommen zu Hause", sagte Thioune.

Einer Werder-Vereinsmitteilung vom Sonntag zufolge gehört der polnische Stürmer nicht zum Kader für das Pokalspiel beim Drittligisten Energie Cottbus am Montag (18.00 Uhr/Sky), da er sich "in Gesprächen über einen Wechsel zu einem anderen Klub" befinde. Dieser ist die Fortuna, bei der Kownacki mit 6,75 Millionen Euro Ablöse an Sampdoria Genua heute noch der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte ist.

In 22 Bundesliga-Einsätzen für Bremen kam der 27-Jährige auf keinen einzigen Scorerpunkt.

