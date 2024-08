Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka darf sich inmitten seiner ungewissen Zukunft beim FC Bayern München noch einmal beweisen. Der 29-Jährige steht im Testspiel der Münchner heute ab 11.30 Uhr am FC Bayern-Campus gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich in der Startelf. Für das Kompany-Team ist es die Generalprobe vor dem Bundesliga-Auftakt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) beim VfL Wolfsburg, der Mannschaft vom Österreicher Ralph Hasenhüttl.

Ungewisse Zukunft in München: Leon Goretzka

Foto: AFP/SID/ANTHONY WALLACE

Goretzka, der in München noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, war von Trainer Vincent Kompany zuletzt nicht in den Kader für das Pokalspiel beim SSV Ulm (4:0) berufen worden. Mehrere Aussagen der Verantwortlichen stellten die Zukunft des Mittelfeldspielers bei den Bayern anschließend in Frage. Laut Medienberichten gehen sie in München aber mittlerweile von einem Verbleib Goretzkas aus.

© 2024 SID