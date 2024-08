Verletzungsschock kurz vor dem Bundesligastart: Fußball-Rekordmeister FC Bayern München muss wochenlang auf Rechtsverteidiger Josip Stanisic (24) verzichten. Der kroatische EM-Teilnehmer zog sich im Training am Montag einen Außenbandriss im rechten Knie zu, wie die Münchner am Dienstag mitteilten. "Er ist heute Morgen schon operiert worden. Das ist so ein bisschen die Hiobsbotschaft, die wir leider erfahren mussten", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Testspiel gegen die Grasshopper Zürich (11:30 Uhr).

Fällt wochenlang aus: Josip Stanisic

Foto: IMAGO/Hafner/IMAGO/Hafner/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Stanisic war im Sommer von seiner Leihe von Double-Gewinner Bayer Leverkusen zurückgekehrt und unter Trainer Vincent Kompany für die rechte Abwehrseite vorgesehen. Dafür sollte Joshua Kimmich perspektivisch wieder ins Mittelfeld rücken - gut möglich, dass der deutsche Nationalspieler nun wieder auf seiner Stammposition eingesetzt wird. Im Testspiel am Dienstag durfte Talent Adam Aznou (18) als Rechtsverteidiger beginnen. Auch Konrad Laimer hat auf dieser Position schon gespielt.

© 2024 SID