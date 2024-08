Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis als sechsten Neuzugang des Sommers verpflichtet. Der 20-jährige Grieche kommt von PAOK Saloniki zu den Niedersachsen, vollzogen wird der Wechsel allerdings erst nach den Play-offs der Europa League. Dies gab der VfL am Dienstag bekannt.

Konstantinos Koulierakis (l.) wechselt zu den Wölfen

Am 22. und 29. August trifft PAOK auf die Shamrock Rovers/Irland. Koulierakis hat in jungen Jahren bereits internationale Erfahrung vorzuweisen, so kam er in Griechenlands Nationalmannschaft bereits sechsmal zum Einsatz.

