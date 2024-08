Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von Meister Bayer Leverkusen sieht dem Start der Bundesliga mit Zuversicht entgegen. "Das Selbstvertrauen und der Hunger, wieder eine erfolgreiche Saison zu spielen, sind da - und der Glaube auch", sagte Rolfes vor dem Auftakt am Freitag bei Borussia Mönchengladbach beim "Bundesliga-Gipfel" der Rheinischen Post.

Bayer versuche nach einer Spielzeit ohne Niederlage "neu zu starten, Neues aufzubauen, eine neue Geschichte zu erzählen", so Rolfes weiter: "Der Kader hat sich ein bisschen verändert. Damit versuchen wir, einen neuen Spirit zu erzeugen und erfolgreich zu sein. Und wo uns das dann hinträgt, werden wir sehen."

Rolfes geht weiterhin auch fest vom Verbleib von Nationalspieler Jonathan Tah aus, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird. Es gebe "keine Entwicklung, die irgendwie die Situation verändert hätte". Er sei "optimistisch" und sehe "bislang keine Anzeichen" für einen Wechsel des Innenverteidigers nach München, sagte der Bayer-Verantwortliche.

Der Vertrag von Tah läuft im kommenden Sommer aus, er könnte dann ablösefrei wechseln. Doch soweit wollte Rolfes nicht denken: "Das werden wir dann sehen, wie das ist."

Dem neuen Format in der Champions League mit künftig 36 Teams und mindestens acht Gruppenspielen sieht Rolfes indes mit Spannung entgegen. Er sehe das "nicht so kritisch" und hoffe, "dass es bis zum letzten Spieltag wirklich um was geht. Und es wichtig ist, diese Spiele auch erfolgreich zu bestreiten."

