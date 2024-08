Er will in der neuen Saison wieder jubeln: Bo Henriksen

25 oder 30 Jahre ist es her, da traf Bo Henriksen schon einmal auf Bo Svensson. In der dänischen Superliga war das, wie sich Henriksen am Donnerstag erinnerte. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es für den Dänen erneut gegen seinen Landsmann und heutigen Trainerkollegen, dann an der Seitenlinie beim Auftaktspiel des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin.

Für den Gästecoach ist es eine Rückkehr in die alte Heimat - von 2007 bis 2014 spielte Svensson für die Nullfünfer, zuletzt war er dort Cheftrainer. "Er ist eine große Legende in diesem Verein", sagte Henriksen. Persönlich hätten beide, bis auf das einstige Aufeinandertreffen in Dänemarks erster Liga, bislang aber noch kaum Berührungspunkte gehabt.

Und so freut sich Henriksen, der seit Februar als Trainer in Mainz tätig ist und den Verein in der vergangenen Spielzeit vor dem Abstieg bewahrte, unabhängig vom Gegner auf den Saisonauftakt: "Wir haben drei Monate gewartet auf diesen Tag."

Zum Trumpf werden soll gegen Union erneut das heimische Stadion. Seit acht Bundesligapartien sind die Rheinhessen dort ungeschlagen. "Wir haben ein gutes Gefühl in der Mewa-Arena", sagte Henriksen.

Auf einen derart knappen Spielverlauf wie in der ersten Pokalrunde gegen Wehen Wiesbaden (3:1 n. V.) würde der 49-Jährige diesmal gerne verzichten. "Wir wünschen uns für Samstag nicht so ein spannendes Spiel. Aber wenn wir 1:0 gewinnen bin ich total froh und glücklich."

