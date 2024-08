Der ehemalige Bundesliga-Manager Michael Reschke sieht seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen als heißesten Anwärter auf die Meisterschaft. "Weil der Klub total stabil ist und die Mannschaft gut verstärkt wurde", sagte der 66-Jährige in der #SID MIXEDZONE mit Partner Sky am Freitag. Reschke war von 2004 bis 2014 Manager der Werkself. Am Abend eröffnet der Double-Sieger die 62. Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN und Sat1).

Michael Reschke sieht sein Ex-Team wieder oben

Foto: Burkhard Kasan/Burkhard Kasan/SID

Die Leverkusener hätten einfach "einen sehr guten Trainer und ein Umfeld, das perfekt harmoniert", so Reschke. Der Gegner aus Gladbach zählt für ihn allerdings nicht zu den Teams, die Leverkusen bei der Mission Titelverteidigung gefährlich werden könnten. "Neben den Bayern sind auch Dortmund und Leipzig stark", sagte Reschke, er erwarte "eine spannende Saison".

Nach Platz 14 in der Vorsaison wird Gladbach wohl nicht in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen. Ex-Trainer Ewald Lienen, der die Borussen 2003 gecoacht hatte, erwartet jedoch ein besseres Abschneinen als in der abgelaufenen Spielzeit. "Sie sind auf einem guten Weg und haben ein paar richtig gute Leute dazugeholt. Ich traue ihnen wesentlich mehr zu", sagte der 70-Jährige.

© 2024 SID