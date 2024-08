Irvine mit der Schale für den Zweitliga-Meister

Einen Tag vor dem Bundesliga-Comeback hat Aufsteiger FC St. Pauli den Vertrag mit Kapitän Jackson Irvine verlängert. Ursprünglich lief das Arbeitspapier des australischen Fußball-Nationalspielers bis zum Ende der aktuellen Saison.

Der 31-Jährige sei "zentraler Teil der Achse, um die herum das Team aufgebaut ist. Kontinuität auf diesen Schlüsselpositionen ist für uns von großer Bedeutung", sagte Sportchef Andreas Bornemann und ergänzte: "Darüber hinaus identifiziert er sich unheimlich mit dem Klub und verkörpert seine Werte in einzigartiger Weise."

"Mit seiner Präsenz sowohl am Boden als auch in der Luft ist er an beiden Enden des Spielfelds ein wichtiger Faktor für unser Spiel", sagte Trainer Alexander Blessin über den Mittelfeldspieler. Seit 2021 bestritt Irvine 97 Pflichtspiele für die Hamburger, in denen ihm je 15 Tore und Vorlagen gelangen.

