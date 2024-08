Über seinen beeindruckenden Rekord wollte Thomas Müller nicht sprechen - noch nicht. "Das machen wir nächste Woche", sagte der 34-Jährige nach dem 3:2 (1:0)-Sieg des FC Bayern München beim VfL Wolfsburg, Müllers 709. Pflichtspiel für seinen Klub.

Thomas Müller auf Rekordjagd

Er war damit am Sonntag mit Torwartlegende Sepp Maier gleichgezogen, kann diesen mit einem Einsatz beim Spiel gegen den SC Freiburg kommenden Sonntag überholen - und sich damit zum alleinigen Rekordhalter aufschwingen. Es ist der nächste Meilenstein in Müllers beeindruckender Karriere bei seinem Herzensklub. Und es war nicht der einzige, den der Ex-Nationalspieler am Sonntag sammelte.

In einer anderen Kategorie hat Müller Torwart-Legende Maier nämlich bereits durch seinen Einsatz in Wolfsburg überholt. Mit 474 Einsätzen in der Fußball-Bundesliga ist er nun der alleinige Liga-Rekordspieler der Münchner, Maier stand in seiner Karriere von 1962 bis 1979 473 Mal für die Bayern in der Liga auf dem Platz.

