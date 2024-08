Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat noch große Ziele mit dem Rekordmeister. Der 38-Jährige strebt bei der Klub-WM im kommenden Sommer "auf jeden Fall" den Titel an. "Ich freue mich darauf. Es sind zwar wieder mehr Spiele, aber dieses Turnier ist ähnlich wie eine Europa- oder Weltmeisterschaft. Wir treten an, um dieses Turnier zu gewinnen. Das wird auch für mich eine neue Erfahrung, in einem Land, wo später die WM stattfinden wird", sagte der Kapitän des Rekordmeisters im kicker-Interview.

Die Klub-WM wird vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen. Erstmals nehmen 32 Teams teil, die Bayern und Borussia Dortmund sind aus der Bundesliga gesetzt. Es gibt bereits heftige Kritik an dem Turnier, da die Belastung der Profis weiter steigt.

Vor der Klub-WM nahm Neuer aber zunächst einmal das Endspiel in der Königsklasse am 31. Mai 2025 in München ins Visier. "Im Sommer steht nämlich etwas Großes an: das Champions-League-Finale 'dahoam'. Thomas Müller und ich sind die Einzigen, die 2012 gegen Chelsea dabei waren. Wir wissen, was dieses Finale der Stadt, den Fans und uns Spielern bedeutet hat. Es gilt alles daranzusetzen, dass wir noch einmal dort hinkommen", sagte der Keeper.

Wann er nach seinem Rücktritt aus dem DFB-Team seine Karriere bei den Bayern beenden wird, ließ der Weltmeister von 2014 offen. Der Vertrag von Neuer läuft im kommenden Sommer aus. Aber er gehe "jetzt nicht mit dem Gedanken in die Saison, danach Tschüss zu sagen".

Nach seinem Karriereende will Neuer "dem Sport erhalten bleiben, weil ich Sportler und ein fleißiger Olympia-Gucker bin. Wenn ich meine Erfahrung an Athleten weitergeben kann, wäre das eine schöne Aufgabe für die Zeit danach." Er würde sich dabei auch nicht "auf den Fußball beschränken, sondern auf den Sport".

