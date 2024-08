Top-Transfer Serhou Guirassy ist beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining eingestiegen - und hat bei seinem Teamkollegen Nico Schlotterbeck gleich Hoffnung auf viele Tore geweckt. "Was er vergangenes Jahr in Stuttgart gezeigt hat, war außergewöhnlich. Wenn er das nur ansatzweise so gut bei uns hinbekommt, können wir uns auf einen überragenden Stürmer freuen", sagte Nationalspieler Schlotterbeck am Dienstag in einer Medienrunde nach dem öffentlichen Training der Schwarz-Gelben.

Absolvierte Teile des BVB-Trainings: Serhou Guirassy

Der 28 Jahre alte Angreifer absolvierte auf dem Trainingsgelände in Brackel vor zahlreichen Fans neben dem Aufwärmen auch einige Passübungen. Insgesamt stand er für knapp 30 Minuten mit dem Team auf dem Platz, ehe er den Rest der Einheit gemeinsam mit Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl verfolgte.

Guirassy, der in der Vorsaison in 28 Spielen sagenhafte 28 Tore geschossen hatte und den VfB so zum Vizemeister in der Bundesliga machte, war vor einigen Wochen im zweiten Anlauf von Stuttgart zum BVB gewechselt. Wegen einer Knieverletzung kam er bislang unter dem neuen Trainer Nuri Sahin noch nicht zum Einsatz und arbeitet an seinem Comeback.

"Jetzt geben wir ihm die Zeit, die er noch braucht mit seiner Verletzung, und ich glaube, wenn Serhou fit ist und wenn er Bock hat auf den Verein, wovon ich ausgehe, dann kann das ein richtig gutes Match mit Dortmund und mit Serhou werden", sagte Schlotterbeck.

