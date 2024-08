Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich mit Mittelfeldspieler Jonas Sterner verstärkt. Der 22-Jährige wechselt für die laufende Saison auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel an die Elbe. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt.

Trägt bald das Trikot von Dresden: Jonas Sterner

Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

"Wir haben zuletzt immer wieder betont, uns in der Offensive breiter aufstellen zu wollen", sagte Thomas Brendel, SGD-Geschäftsführer Sport. Sterner bringe mit seiner Athletik und Technik "sehr gute Grundlagen mit, um sowohl auf der Außenbahn als auch auf unseren Achterpositionen den Konkurrenzkampf weiter zu beleben".

Sterner spielt seit der U15 für Holstein und war in der vergangenen Saison 16 Mal in der 2. Bundesliga und zwei Mal im DFB-Pokal eingesetzt (zwei Treffer) worden. Für den Mittelfeldspieler sei es nun wichtig, "ausreichend Spielzeit" zu erhalten, sagte Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann: "In Dresden kann er diese auf hohem Niveau bekommen und Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln." Man sei "überzeugt, dass diese Leihe für alle drei Parteien eine gute Lösung ist".

© 2024 SID