Der VfB Stuttgart hat auf seine personellen Probleme in der Abwehr reagiert und Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley verpflichtet. Der 22 Jahre alte Belgier, der unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany in der vergangenen Saison 13 Spiele beim Absteiger aus der englischen Premier League bestritt, erhält einen Vertrag bis 2028. In der belgischen Nationalmannschaft kam er bislang auf vier Einsätze.

Neu beim VfB: Ameen Al-Dakhil

Foto: VfB Stuttgart/VfB Stuttgart/SID

"Ameen bringt sehr gute Voraussetzungen mit, um ein wichtiger Faktor in unserer Defensive zu werden", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor dem Pokalspiel der Schwaben am Dienstagabend bei Preußen Münster. Al-Dakhil kann Trainer Sebastian Hoeneß allerdings nicht sofort helfen: Seit Februar kam er für Burnley wegen einer Muskelverletzung nicht mehr zum Einsatz, mittlerweile, teilte der VfB mit, seien die Reha-Maßnahmen aber "weitestgehend" abgeschlossen.

Al-Dakhil stammt aus dem Nachwuchs des RSC Anderlecht, spielte in Belgien vor seinem Wechsel 2023 nach Burnley außerdem für Standard Lüttich und VV St. Truiden. "Trotz seines relativ jungen Alters hat Ameen schon sehr viele Erfahrungen gesammelt, gleichzeitig hat er das Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln. Wir sind sehr froh, einen Spieler mit einer solchen Qualität langfristig an den VfB gebunden zu haben", sagte Wohlgemuth.

© 2024 SID