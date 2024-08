Bayern Münchens Superstar Harry Kane ist als Europas treffsicherster Torjäger der vergangenen Saison ausgezeichnet worden. Der Engländer erhielt am Dienstag im Beisein seiner Familie im Vereinsmuseum der Rekordmeisters den Goldenen Schuh, nachdem er 36 Bundesligatreffer für den Klub erzielt hatte - so viele wie kein anderer Angreifer in den europäischen Ligen.

Harry Kane hatte oft Grund zum Jubeln

Foto: AFP/SID/MICHAELA STACHE

Vor Kane hatten unter anderem Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Erling Haaland die Auszeichnung gewonnen. "Dass ich jetzt mit diesen Namen in einem Atemzug genannt werde, ist etwas ganz Besonderes", sagte Kane: "Es war ein großer Schritt, zum FC Bayern zu wechseln. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe bisher jeden Moment genossen."

Kane ist nach Gerd Müller (1970 und 1972) und Robert Lewandowski (2021 und 2022) erst der dritte Münchner, dem diese besondere Auszeichnung zuteil wird - und erst der dritte Bundesligaprofi. "Du bist nahtlos in die Tradition der großen Torschützen beim FC Bayern eingestiegen", sagte Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, Präsident des Verbands European Sports Media (ESM), nahm im Beisein von Dreesen die Preisvergabe vor. "Das ist ganz klar eine Auszeichnung für die Bundesliga und für den FC Bayern", sagte Jakob angesichts der Tatsache, dass der Schuh in den vergangenen vier Jahren dreimal an die Bayern ging.

© 2024 SID