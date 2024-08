Moritz Jenz am Ball

Der FSV Mainz 05 hat zwei Tage vor der Schließung des Transferfensters noch einmal seine Defensive verstärkt. Leihweise kommt Innenverteidiger Moritz Jenz vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg nach Hessen.

"Wir haben für unsere Innenverteidigung einen gestandenen Bundesligaspieler gesucht. Ab und zu muss man ein bisschen warten, bis sich ein Fenster öffnet – wir sind geduldig geblieben und entsprechend froh, dass Moritz Jenz nun nach Mainz kommen kann", sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel. Jenz selbst ließ sich von der positiven Art des Cheftrainers überzugen. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, allen voran mit Bo Henriksen. Er hat sehr viel Energie versprüht und ich bin ein Spieler, der auch über die Emotion kommt – das passt einfach", sagte Jenz.

Für Jenz ist es der dritte Bundesliga-Verein innerhalb der letzten drei Saisons. 2022/23 spielte er, vom französischen FC Lorient ausgeliehen, in der Rückrunde für Schalke 04 und wechselte dann für acht Millionen Euro zum VfL. In Wolfsburg verlor er nach einer soliden Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte seinen Stammplatz. Unter Ralph Hasenhüttl schienen seine Einsatzchancen begrenzt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

