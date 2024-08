Bayer 04 Leverkusen ist nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Carl Zeiss Jena (1:0) noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der amtierende Double-Sieger hat Nordi Mukiele vom französischen Meister Paris Saint-Germain verpflichtet. Im Umkehrschluss verlässt Odilon Kossounou Leverkusen auf Leihbasis gen Italien.

Zuletzt zwei Jahre in Paris am Ball: Nordi Mukiele

Der ivorische Nationalspieler schließt sich für ein Jahr Atalanta Bergamo an, die Italiener besitzen im Anschluss eine Kaufoption. Der Vertrag des 23-Jährigen in Leverkusen läuft noch bis 2026. "Odilons Wechsel ist für alle Beteiligten eine gute Lösung", sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Leverkusen besetzte die Position mit dem ehemaligen Leipziger Mukiele am Mittwochabend gleich nach. Der 26-Jährige spielte von 2018 bis 2022 bei RB, ehe er in Richtung Paris weiterzog. "Er passt mit seinem Profil ausgezeichnet in unsere Mannschaft", sagte Rolfes und solle die Qualität weiter erhöhen. Mukieles Erfahrung in Champions League und Bundesliga seien ein "großes Plus".

Der einmalige französische Nationalspieler freute sich "einfach darauf, sowohl international als auch in den heimischen Wettbewerben alles für Bayer 04 zu geben." Über eine etwaige Kaufoption nach der einjährigen Leihe machte der Klub keine Angaben. Der Vertrag des Franzosen bei PSG läuft noch bis 2027.

