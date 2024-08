Peilt den zweiten Saisonsieg an: Marco Rose

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig erwartet Meister Bayer Leverkusen nach dessen Problemen im DFB-Pokal im anstehenden Topspiel deutlich verbessert. "Ich gehe davon aus, dass da sechs bis sieben andere Spieler auf dem Platz stehen werden. Grundsätzlich ist es so, dass Pokal speziell ist. Trotzdem wissen wir, was auf uns zukommt. Das wird eine gute Mannschaft, die da auf uns wartet - auch wenn es gestern knapp war", sagte Rose am Donnerstag.

Double-Gewinner Leverkusen hatte sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Mittwoch beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena nur mit großer Mühe mit 1:0 (0:0) gewonnen. Unter anderem schonte Trainer Xabi Alonso Stammkräfte wie Florian Wirtz und Kapitän Granit Xhaka lange Zeit. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) empfängt die Werkself den zweimaligen DFB-Pokalsieger aus Sachsen zum Topduell des zweiten Spieltags.

Indessen traut Rose den Leverkusenern eine ähnlich erfolgreiche Spielzeit wie in der Vorsaison zu. "Man soll niemals nie sagen. Sie haben sich nochmal verstärkt und Qualität dazugeholt. Sie sind eine tolle Mannschaft. Ich glaube, dass mit Leverkusen dieses Jahr auf jeden Fall wieder zu rechnen sein wird", sagte der Coach.

