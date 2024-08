Ole Werner will am Samstag ein Topteam ärgern

Ole Werner geht optimistisch in die schwierige Aufgabe im ersten Heimspiel der Saison. "Darauf freuen wir uns - wir wissen dass die Aufgabe groß ist, aber wir werden unsere Chance suchen", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen vor der Partie gegen den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

"Wir müssen clever sein, aber dann trauen wir uns auch zu, zu gewinnen", sagte Werner und bezeichnete den Gegner als einen der "größten Favoriten auf den Titel" in der Bundesliga.

Den Verbleib von Angreifer Marvin Ducksch, der lange mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden war, nahm Werner wohlwollend zu Kenntnis. "Natürlich war das immer Thema, dass da was passieren kann, aber am Ende ist nichts konkret geworden. Marvin bleibt bei uns", erklärte der Trainer: "Er war in der Vergangenheit ein wichtiger Spieler für uns und wir sind davon überzeugt, dass er es auch in der Zukunft sein wird."

Vor der Partie am Samstag ist abermals ein Gedenken an Willi Lemke im Bremer Stadion geplant. Der langjährige Manager des Klubs und spätere Lokalpolitiker war vor gut zwei Wochen im Alter von 77 Jahren verstorben. Die offizielle Trauerfeier wurde bereits vergangenen Freitag im Bremer Dom abgehalten.

