Xabi Alonso freut sich auf Leipzig

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat nach dem geplatzten Wechsel von Jonathan Tah zu Bayern München keine Zweifel an der Professionalität seines Abwehrchefs. "Ich habe mit ihm gesprochen, er ist ein Top-Profi. Wir haben Vertrauen, morgen spielt er von Anfang an", sagte der Spanier vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Alonso zeigte sich derweil erleichtert über das Ende der wochenlangen Spekulationen. "Jetzt ist klar, mit welchen Spielern wir bis zur Winterpause gehen. Was passiert ist, ist egal, wir schauen nur nach vorne", sagt er.

Die Begegnung gegen Leipzig bezeichnete der Meistertrainer als knifflige Aufgabe. "Das wird ein Topspiel gegen einen sehr guten Gegner mit großer individueller Qualität. Es wird wie ein Champions-League-Spiel. Wir müssen alles geben, um eine Chance zu haben", sagte Alonso.

In der vergangenen Saison hatte Leverkusen beide Duelle mit Leipzig mit 3:2 gewonnen. Im Tor wird am Samstag erneut Matej Kovar für den angeschlagenen Lukas Hradecky stehen.

© 2024 SID