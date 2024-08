Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat nach dem Abgang seiner Abwehrstütze Felix Uduokhai die Lücke in der Innenverteidigung gefüllt und Chrislain Matsima (22) vom französischen Champions-League-Teilnehmer AS Monaco, der vom Österreicher Adi Hütter trainiert wird, für ein Jahr ausgeliehen. Das gab der Klub am letzten Tag der Transferperiode bekannt, Augsburg besitzt eine Kaufoption. Der U21-Nationalspieler Frankreichs hatte zur Olympia-Mannschaft für die Spiele in Paris gehört und dort Silber gewonnen.

Chrislain Matsima (l.) schließt sich Augsburg an

In der Ligue 1 absolvierte Matsima 50 Partien für Monaco, den FC Lorient und Clermont Foot (ein Tor). "Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt, und ich bin überzeugt, dass ich mich hier als junger Spieler optimal weiterentwickeln kann", sagte der Innenverteidiger. Der Klub erhalte "die gewünschte Verstärkung für die Innenverteidigung. Er ist ein junger und sehr talentierter Spieler mit einer Top-Ausbildung", sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.

