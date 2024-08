War im Vorjahr zu Union gekommen: Robin Gosens

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens kehrt nach einem enttäuschenden Jahr beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin nach Italien zurück. Sport-Geschäftsführer Horst Heldt gab vor dem Spiel der Eisernen gegen den FC St. Pauli am Freitagabend (1:0) bei DAZN den Wechsel des Linksverteidigers zur AC Florenz.

Der Klub aus der Toskana bestätigte in der Nacht zu Samstag die Verpflichtung des 30-Jährigen. Demnach wird Gosens zunächst ausgeliehen, bei Erreichen bestimmter Ziele greift dann eine Kaufpflicht. Medienberichten zufolge soll dies bei Erreichen eines internationalen Wettbewerbs der Fall sein, was Florenz zuletzt dreimal in Folge gelang. Die Ablösesumme soll sich dann auf 7,5 Millionen Euro belaufen.

Gosens war im Vorjahr für 13 Millionen Euro von Inter Mailand nach Berlin gewechselt, hatte in der Fast-Abstiegssaison jedoch selten überzeugt und die Heim-EM verpasst. Lange wurde über einen Wechsel in diesem Sommer spekuliert, zuletzt war jedoch wieder von einem Verbleib ausgegangen worden.

Noch am Nachmittag sei er davon ausgegangen, "dass Robin heute auf dem Platz steht und spielt. Dann kam die Nachricht und dann haben wir das umgesetzt", sagte Heldt. Der Wechsel habe "keine sportlichen Gründe, sondern private".

Gosens hatte bereits von 2017 bis 2023 in Italien gespielt, zunächst viereinhalb Jahre für Atalanta Bergamo, das ihn 2022 für rund 27 Millionen Euro an Inter verkaufte.

