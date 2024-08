Mo Dahoud unterschreibt in Frankfurt

Eintracht Frankfurt holt Mahmoud Dahoud dauerhaft zurück in die Fußball-Bundesliga. Der zweimalige Nationalspieler kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und erhält einen Vertrag bis 2026, das gab die Eintracht am Freitag kurz nach Schließung des Transferfensters bekannt. Dahoud stand in der vergangenen Saison in Brighton unter Vertrag, war in der Rückrunde aber bereits an den VfB Stuttgart verliehen.

Dahoud sei ein "erfahrener Spieler", der die Bundesliga "bestens" kenne, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung: "Wir haben damit nicht nur auf den temporären Ausfall von Oscar Höjlund reagiert, sondern können nun längerfristig auf einer zentralen Position auf eine hochwertige Verstärkung zurückgreifen."

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler lief in der Bundesliga bereits für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund auf. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. In Brighton setzte Dahoud sich nicht dauerhaft durch, auch unter dem deutschen Teammanager Fabian Hürzeler spielte er beim starken Saisonstart keine Rolle.

