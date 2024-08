Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sieht die Entwicklung von Toptalent Paul Wanner beim 1. FC Heidenheim mit großer Freude. "Das ist für Paul eine ganz fantastische Plattform. Er scort regelmäßig. Paul hat ein sehr, sehr großes Potenzial", lobte Eberl.

Der 18-Jährige, den der FC Bayern zum Bundesliga-Konkurrenten verliehen hat, hat beim FCH bisher einen Traumeinstand erlebt. Auch im Play-off-Rückspiel der Conference League gegen BK Häcken war Wanner beim 3:2 der entscheidende Spieler. Er erzielte nach seiner Einwechslung den Ausgleich und bereitete den Siegtreffer vor.

Schon in der vergangenen Saison beim Zweitligisten Elversberg hatte der filigrane Offensivspieler sein großes Potenzial angedeutet. "Für uns war klar", so Eberl, "dass wir den nächsten Schritt auf höherem Niveau für ihn finden müssen. In der 2. Liga hat er gezeigt, dass er das nötige Format hat. Heidenheim ist ein großartiger Verein."

Dort sind die Verantwortlichen voll des Lobes über ihre Leihgabe. "Dass er jetzt mit 18 solche Sachen macht, das haben wir auch nicht gewusst. Ich bin so glücklich und halte ihn für eines der größten Talente, das wir im deutschen Fußball haben", schwärmte FCH-Boss Holger Sanwald beim SWR.

Wanner sei "ein ganz fleißiger, bescheidener Junge aus einem Top-Elternhaus, der unheimlich ehrgeizig ist und sehr genau und wohlüberlegt seine nächsten Schritte plant", ergänzte Sanwald. Dass der Deutsch-Österreicher (geboren in Dornbirn in Vorarlberg, Mutter aus Österreich, Vater aus Deutschland) angesichts der Lobeshymnen abheben könnte, glaubt er deshalb nicht: "Er ist mit seinen 18 Jahren schlau und demütig. Er bleibt auf dem Boden."

Wanner hatte 2022 mit 16 Jahren als jüngster Spieler für Bayern debütiert. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft bis 2025.

