Für Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ist Jungstar Michael Olise ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Rekordmeisters. "Dieser Junge hat ganz viel Selbstvertrauen. Er wird hoffentlich in den nächsten Wochen schon zeigen, wie gut er ist. Und ja: Für die Bayern wird er in Zukunft ein wichtiger Spieler werden", sagte Kompany vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) gegen den SC Freiburg. Aber das müsse sich Olise natürlich "noch verdienen".

Bayerns Jungstar Michael Olise

Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Der 22-Jährige deutete in seinen bisherigen zwei Einsätzen für die Münchner in Ulm und in Wolfsburg sein Potential bereits an. Der Franzose, der mit seinem Team bei den Olympischen Spielen Silber geholt hatte, bereitete im Pokal unter anderem einen Treffer vor.

Olise war bei seiner Vorstellung angesichts der hohen Erwartungshaltung jedoch gelassen geblieben: "Ich schaue nicht auf die Schlagzeilen oder den Preis. Das ist nicht wichtig. Ich bin hier, um einen Job zu erledigen." Punkt, Ende. Kompany schien das zu gefallen. "Wir müssen alle mal versuchen, eine PK zu machen wie Michael. Dann sind alle ganz schnell zu Hause", sagte der Belgier am Freitag mit einem Lächeln.

Doch die Bayern haben den Offensivspieler ohnehin nicht zum Reden für 53 Millionen Euro von Crystal Palace verpflichtet. "Er ist unfassbar kreativ, schlau, hat einen sehr guten linken Fuß, und er kann sowohl über die Flügel als auch im Zentrum spielen", hatte Sportvorstand Max Eberl den "Unterschiedsspieler" zuletzt schon gewürdigt. Olise, der einen Fünfjahresvertrag unterschrieb, solle den Münchnern nach der enttäuschenden vergangenen Saison "neue Impulse" geben.

