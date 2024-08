Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Innenverteidiger Arthur Chaves unter Vertrag genommen. Der brasilianische U23-Nationalspieler kommt aus Portugal vom Zweitligisten Academico Viseu in den Kraichgau.

Arthur Chaves (l.) im Einsatz für Brasiliens U23

Foto: AFP/SID/FEDERICO PARRA

"Er erhält nun die Chance, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, sich zu zeigen und perspektivisch an das Niveau hier in Hoffenheim anzupassen", sagte Frank Kramer, Interims-Sportchef der TSG, über den 23-Jährigen, der als Stammkraft mit dem Nachwuchsteam der Selecao die Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Paris verpasst hatte.

