Tim Kleindienst erzielte das erste Tor

Foto: FIRO/FIRO/SID

Borussia Mönchengladbach hat in der Fußball-Bundesliga erstmals seit Anfang April wieder einen Sieg gefeiert. Beim VfL Bochum nutzte das Team von Gerardo Seoane seine spielerische Überlegenheit und gewann 2:0 (0:0). Für Bochums Peter Trainer Zeidler war es bei seiner Heimpremiere die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel.

Anders als der bitteren Pleite in Leverkusen (2:3) vor einer Woche belohnten sich die Gladbacher diesmal: Tim Kleindienst (67.) traf per Kopf und beendete die Durststrecke von saisonübergreifend sieben Bundesligapartien ohne Sieg. Franck Honorat (78.) erhöhte. Die Bochumer hingegen warten weiter auf den ersten Torerfolg der Saison.

Vor der Partie hatte Zeidler angekündigt, dass die Bochumer sich von der Heim-Atmosphäre "inspirieren" und "beflügeln" lassen wollten. Noch beim Anpfiff klang Herbert Grönemeyers "Bochum" aus - und der Gastgeber übernahm von den Fans angestachelt die Spielkontrolle. Mit der Zweikampfhärte hatten die Borussen Probleme, Philipp Hofmann fehlten bei einem Flachschuss (16.) nur Zentimeter.

Die Gladbacher aber spielten mit zunehmender Dauer ihre spielerische Klasse, besonders in Person von Rückkehrer Kevin Stöger, aus: Seinen ersten Abschluss klärte Bochums Neuzugang Ibrahima Sissoko, der den Bochumer Relegations-Helden ansonsten kaum aus den Augen verlor, auf der Linie (25.).

Im defensiven Mittelfeld an der Seite von Julian Weigl setzte Seoane auf Neuzugang Philipp Sander, der sein Startelfdebüt in der Bundesliga feierte. Er überzeugte mit Robustheit und Passsicherheit - und könnte den für kolportierte 20 Millionen Euro Ablöse zur AS Rom abgewanderten Manu Kone ersetzen.

Auf den Trainerbänken bot sich lange ein gegensätzliches Bild: Nahezu bei jedem ruhigen Ball dirigierte und korrigierte Seone seine Spieler. Zeidler hingegen hatte die Hände zumeist in den Hosentaschen und verfolgte das Spiel gelassen. In der Halbzeit wechselte er Aliou Balde ein, der gleich mit einem Distanzschuss nach einem Sololauf (46.) auf sich aufmerksam machte.

Besser machte es Honorat, dessen Tor aber nach langer VAR-Prüfung wegen einer Abseitsstellung von Tim Kleindienst aberkannt wurde (52.). Dann traf der Franzose den Pfosten - und Sanders Nachschuss verfehlte sein Ziel nur knapp (55.). Die zielstrebigen Fohlen stürmten weiter - Honorats platzierte Flanke vollendete Kleindienst freistehend. Dann legte der Neuzugang aus Heidenheim seinem Vorlagengeber das zweite Tor auf.

