Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Aster Vranckx (21) verlängert. Dies teilten die Niedersachsen am Sonntag mit, einen Tag nach dem 2:0-Sieg im Ligaspiel bei Holstein Kiel. Zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers gab der VfL noch keine Auskunft.

In der am Freitag geendeten Transferperiode hatte Vranckx Medienberichten zufolge noch kurz vor einem Wechsel zur AC Florenz gestanden. Der achtmalige belgische Nationalspieler spiele beim VfL "eine wichtige Rolle", wird VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nun in der Klub-Mitteilung zitiert: "Wir haben großes Vertrauen in ihn, dass er die Chance nutzt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Vranckx, der auch bei der EM in Deutschland im Kader der Belgier stand, wechselte 2021 vom KV Mechelen nach Wolfsburg und war in der Saison 2022/23 an die AC Mailand in die Serie A ausgeliehen. 55 Pflichtspiele (zwei Tore) absolvierte Vranckx bisher für den VfL, in den ersten drei Partien der laufenden Saison stand er verletzungsbedingt (Bauchmuskelzerrung) nicht im Kader der Wölfe.

