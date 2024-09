Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat die Verträge mit zwei Spielern vorzeitig verlängert. Kurz vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntagnachmittag gab der Europapokal-Neuling bekannt, dass Innenverteidiger Benedikt Gimber und Mittelfeldspieler Adrian Beck jeweils für weitere drei Jahre bis 30. Juni 2028 unterschrieben haben. Beide Verträge wären am Saisonende ausgelaufen.

Benedikt Gimber, Holger Sanwald und Adrian Beck (v.l.n.r)

Foto: 1. FC Heidenheim/1. FC Heidenheim/SID

"Diese beiden Vertragsverlängerungen so früh in dieser noch jungen Saison sind wichtige Bausteine im Rahmen unserer langfristigen Kaderplanung", erklärte der Heidenheimer Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. Beide Spieler hätten "im Verlauf ihrer Karriere auch schon Rückschläge verkraften müssen, um sich dann bei uns als Leistungsträger in der Bundesliga durchzusetzen. Genau solche Spieler passen perfekt zu unserem FCH."

