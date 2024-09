Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trennt sich zumindest vorerst von seinem Offensivspieler Silas. Der 25-Jährige wird bis zum Saisonende an Champions-League-Konkurrent Roter Stern Belgrad verliehen. Das gaben die Schwaben am Dienstagabend bekannt. Pikant: Der VfB und Roter Stern treffen in der Königsklasse am 27. November in Belgrad aufeinander.

Silas Katompa Mvumpa (l.) im April gegen Dortmund

Der Kongolese Silas war 2019 vom Paris FC für acht Millionen Euro an den Neckar gewechselt. Jetzt soll der serbische Rekordmeister, bei dem der frühere Nationalspieler Marko Marin als technischer Direktor arbeitet, eine Kaufoption auf ihn in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro erhalten.

"Wir alle wissen um die Qualitäten von Silas", sagte der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den Angreifer, der in 132 Pflichtspielen für den VfB 35 Tore erzielt und 21 weitere vorbereitet hat, "gleichzeitig herrscht in dieser Saison ein großer Konkurrenzkampf innerhalb unseres Kaders." Die Leihe sei daher "eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten".

