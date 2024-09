Fußball-Nationalspieler Leroy Sane hat ein baldiges Comeback beim deutschen Rekordmeister FC Bayern in Aussicht gestellt. "Ich fühle mich fit, bisher läuft alles nach Plan. Ich konnte die ersten Mannschaftseinheiten gut mitmachen, hatte keine Probleme und hoffe, dass es so weitergeht", sagte der 28-Jährige auf der Vereins-Homepage der Münchner.

Bayern-Star Leroy Sane

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Sane war nach der Heim-EM an der Leiste operiert worden, nachdem er im Saisonendspurt mit massiven Problemen zu kämpfen hatte. Deshalb will der Offensivspieler nun auch nichts überstürzen: "Wir haben es bewusst offengelassen, um mir die Zeit zu geben, bis ich sagen kann: Alles fühlt sich perfekt an. Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wann es so weit sein wird", betonte er. Man sei "ganz nah dran, dass wir alle zur Verfügung habe", hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany vergangene Woche gesagt. Sane befindet sich wieder im Mannschaftstraining.

Mit Kompany hatte Sane einige Jahre zusammen bei Manchester City gespielt. "Ich habe mich riesig gefreut, als ich ihn das erste Mal wieder getroffen habe. Er ist ein super Mensch", lobte Sane den 38-Jährigen, der den Rekordmeister seit Sommer betreut. Er habe "miterlebt", so Sane weiter, "wie gut er das Training leitet. Die Trainer haben alle eine super Energie, Vincent Kompany hat eine tolle Ausstrahlung."

Nach einer verkorksten Saison ohne Titel hat sich Sane hohe Ziele gesetzt. "Wir müssen auf jeden Fall die Meisterschaft wieder holen", forderte er. Ein "sehr großes Ziel" sei es aber auch. "den DFB-Pokal zu gewinnen. Den habe ich mit Bayern noch nicht gewonnen, deswegen ist der ganz weit oben bei mir – und natürlich die Champions League!"

© 2024 SID