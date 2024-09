Randale in Gelsenkirchen

Nach dem Testspiel zwischen dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 und NAC Breda aus den Niederlanden ist es am Mittwochabend in Gelsenkirchen zu schweren Ausschreitungen gekommen. Laut Mitteilung der Polizei waren nach ersten Ermittlungen bis zu 200 Schalker und 100 Fans aus Breda an den Auseinandersetzungen beteiligt.

"Wenn die Polizei nun auch vermeintliche 'Freundschaftsspiele' mit massiven Polizeikräften schützen muss, ist eine weitere Linie der Eskalation überschritten", sagte Peter Both, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz.

Unmittelbar nach dem Spiel, das Schalke 2:1 gewann, kam es gegen 19.50 Uhr zu massiven Krawallen im Bereich hinter dem Parkstadion in Richtung Adenauerallee im Gelsenkirchener Stadtteil Erle. Bei der Schlägerei wurden nach Angaben der Polizei "offensichtlich mehrere Personen verletzt". Im Nachgang konnten Personalien von mehreren Tatverdächtigen festgestellt werden.

Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, dauern an.

