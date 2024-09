Die Zwei-Spiele-Sperre gegen Innenverteidiger Willi Orban von RB Leipzig bleibt bestehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies nach einer mündlichen Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt den Einspruch des RB-Profis zurück. Damit bestätigte das Gremium das vorausgegangene Einzelrichterurteil von Ende August, der ungarische Nationalspieler bleibt auch im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin am 14. September (15.30 Uhr/Sky) gesperrt.

Bleibt gesperrt: Willi Orban

Orban war nach einer Notbremse beim 1:0-Auftaktsieg gegen den VfL Bochum in der 85. Minute von Schiedsrichter Benjamin Brand des Feldes verwiesen worden. Daraufhin hatte ihn das DFB-Sportgericht für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt, wogegen der Abwehrspieler fristgerecht Einspruch einlegte.

Ein Spiel seiner Sperre hat Orban bereits abgesessen. Der 31-Jährige fehlte beim Leipziger Auswärtssieg beim deutschen Meister Bayer Leverkusen (3:2) am vergangenen Wochenende. In der Bundesliga könnte der Defensivspieler am 22. September im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli auf das Feld zurückkehren.

