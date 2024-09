Rekordnationalspieler Lothar Matthäus

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die deutsche Mannschaft "auf dem richtigen Weg" - auch mit Blick auf den angestrebten WM-Titel 2026. "Wir waren bei der EM gegen Spanien auf Augenhöhe. Deshalb kann man auch sagen: Wir wollen Weltmeister werden. Wir sehen ja alle, welche Qualität in der Mannschaft steckt und wie es funktioniert", sagte Matthäus bei einem Interwetten-Termin in München.

Das DFB-Team habe ja "nicht nur in Musiala und Wirtz ganz hohe Qualität, auch Havertz ist gewachsen", ergänzte der Weltmeister von 1990 vor dem Nations-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande. Diese Spieler müsse man "laufen lassen. Lasst sie einfach spielen."

Die entscheidende Rolle für den Stimmungsumschwung bei der DFB-Auswahl kommt laut Matthäus Bundestrainer Julian Nagelsmann zu. "Er denkt positiv. Er hat die Rolle von Anfang an voll angenommen. Es macht ihm unheimlich viel Spaß. Das spiegelt sich auch auf dem Platz wider", lobte der 63-Jährige. Nagelsmann habe es "geschafft, eine Mannschaft zu formen, wo jeder jeden schätzt. Die Ersatzspieler sind genauso euphorisch wie der Torschütze. Das gibt dir Stärke und Selbstvertrauen. Die Spieler fühlen sich wieder frei."

Auch bei seinen Entscheidungen, Marc-Andre ter Stegen zur Nummer eins und vor allem Joshua Kimmich zum Kapitän zu machen, habe "Julian alles richtig gemacht", meinte Matthäus. Kimmich sei "seit zehn Jahren ein überragender Spieler. Er ist kritisch, ein Leader, er redet nicht alles schön. Er hat ein hohes Standing."

Nach dem begeisternden 5:0 der deutschen Elf am Samstag gegen Ungarn erwartet Matthäus gegen den Erzrivalen Niederlande "ein ganz anderes Spiel". Es erwarte zwar keiner, "dass wir da auch 5:0 gewinnen. Aber wir müssen selbstbewusst auftreten und Akzente setzen. Das Ergebnis muss stimmen", forderte der frühere DFB-Kapitän: "Wir brauchen unbedingt wieder positive Ergebnisse, nicht nur Euphorie. Dadurch bekommst du noch breitere Schultern."

