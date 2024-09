Gut gestartet: Tim Kleindienst

Angreifer Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach will sich nicht zu sehr mit dem Thema Nationalmannschaft befassen. "Unnötiger Druck wäre sinnlos und verschlechtert wahrscheinlich noch die eigene Leistung. Wenn es passieren sollte, wäre es natürlich sehr geil aus meiner Sicht und wenn nicht, ist alles normal", sagte der 29-Jährige bei Sky.

Kleindienst, der lediglich in der U20 (zehn Einsätze) das DFB-Trikot trug, war zur laufenden Saison vom 1. FC Heidenheim zur Borussia gewechselt. In den ersten beiden Bundesligaspielen für die Gladbacher glänzte der 1,94-m-Hüne mit zwei Toren und einer Torvorlage. Daraufhin hatte ihn unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als Kandidaten für das Nationalteam ins Gespräch gebracht.

"So eine Aussage macht nicht sonderlich viel mit mir, auch wenn mich das natürlich sehr freut", sagte Kleindienst zum Matthäus-Vorstoß: "Am Ende kann ich mir von diesen Aussagen aber auch nichts kaufen, denn ich kann mich ja nicht in irgendeine Hoffnung reinwerfen, die letztlich vielleicht nie eintritt. Das ist ein schöner Randaspekt, aber für mich ist wichtiger, dass die Vereinsleistung im Vordergrund steht und nicht irgendwas anderes."

