Einziger deutscher Top-Teenager: Paul Wanner

Foto: AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Der deutsche Fußball kämpft trotz sporadischer Erfolge im Nachwuchsbereich seit Jahren international um Anschluss, Trainer wie Manager beklagen einen riesigen Mangel an Talenten. Dass es mit dem deutschen Nachwuchs nicht so weit her ist, belegt jetzt auch eine Studie der Fußball-Analysten des Schweizer International Centre for Sports Studies.

Die Forscher haben eine Top 100 erstellt mit den Teenagern, die im Weltfußball in der vergangenen Saison auf die meisten Einsatzminuten gekommen sind. Einziger deutscher Spieler in dieser Reihe ist der 18-jährige Paul Wanner, der aktuell von Bayern München an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist - auf Platz 94.

Angeführt wird die Liste von Spaniens Jungstar Lamine Yamal. Dessen Teamkollege Pau Cubarsi vom FC Barcelona folgt auf Platz zwei vor den punktgleichen Endrick von Real Madrid und Warren Zaire-Emery, der bei Paris Saint-Germain spielt.

Bei der Rangfolge wurden die Einsatzminuten in der vergangenen Saison mit dem Niveau gewichtet, auf dem die jeweiligen Spiele stattfanden. Aus der Bundesliga sind außerdem die jetzigen Leipziger Antonio Nusa (Platz 31) und Arthur Vermeeren (37.) sowie Mathys Tel (34.) vom FC Bayern vertreten.

