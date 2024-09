Fußball-Nationalspieler Leroy Sané steht vor seinem Comeback beim FC Bayern München. "Leroy ist dabei", sagte Trainer Vincent Kompany mit Blick auf das Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) bei Aufsteiger Holstein Kiel. er 28-jährige Stürmer hatte sich nach immer wiederkehrenden Problemen nach der EM im Sommer einer Leisten-OP unterzogen.

Leroy Sane stand zuletzt bei der EM auf dem Platz

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

"Das Schöne ist, dass er schmerzfrei ist", sagte Sportdirektor Christoph Freund, "wir freuen uns, dass er wieder dabei und richtig fit ist." Sane habe nach der "richtig, richtig guten Hinrunde" in der vergangenen Saison im Frühjahr "immer wieder Schmerzen und keinen richtigen Rhythmus mehr" gehabt. Dennoch habe er "auf die Zähne gebissen und versucht, der Mannschaft zu helfen", betonte Freund: "Ich habe einen richtigen Kämpfer kennengelernt."

Nicht nur Sane, sondern "jeder" seiner Stars werde in den anstehenden englischen Wochen seine Chance bekommen, sagte Kompany. Das gelte auch für Leon Goretzka, den der Coach zuletzt als Innenverteidiger getestet hat. "Jeder Spieler ist Startelfkandidat beim FC Bayern München", sagte der Belgier.

Der Trainer gab als Ziel vor, "jedes" Spiel zu gewinnen. Seine Mannschaft solle sich überdies der bestmöglichen Version des FC Bayern Schritt für Schritt annähern. Eine weitere Pleite in Kiel wie in der zweiten Pokalrunde im Januar 2021 (5:6 i.E.) befürchte man nicht, meinte Freund. "Ich kann mich dunkel erinnern, aber das ist schon eine Zeit her. Ich glaube, dass das nicht mehr groß in den Köpfen drin sein wird."

🗣️ #Kompany zum Gegner: "Ich habe es im vergangenen Jahr selbst mitgemacht. Wir haben in der zweiten Liga mit Burnley alles dominiert und dann sind wir in eine andere Liga aufgestiegen und haben uns schwergetan. Aber für genau diese Spiele macht man die ganze Arbeit und ich kann… pic.twitter.com/BTKZzd4hFx — FC Bayern München (@FCBayern) September 13, 2024

