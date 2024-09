FCA-Trainer Jess Thorup

Zwei Spiele, ein Punkt, 2:6 Tore - der FC Augsburg hat einen Stotterstart in die Bundesliga-Saison hingelegt. Trainer Jess Thorup will sich davon oder von Platz 15 nach zwei Spielen jedoch nicht beirren lassen. "Ich gucke nicht auf die Tabelle, ich gucke auf die Leistung", sagte der Däne am Freitag.

Mit dieser sei er allerdings beim jüngsten 0:4 in Heidenheim "nicht zufrieden" gewesen, "jetzt müssen wir eine Reaktion von der Mannschaft sehen!" Das habe er seinen Spielern in einem "längeren Gespräch" am Morgen auch eingebläut, ergänzte Thorup. Vor allem die Defensivschwäche tue ihm "weh". Seine Spieler dürften "nicht nur denken: Tiki-Taka nach vorne. Jeder muss alles tun, um Tore zu verhindern. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen."

Am besten schon am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Aufsteiger FC St. Pauli vor ausverkauftem Haus. Dort werden die früheren Augsburger Emir Demirovic (VfB Stuttgart) und Niklas Dorsch (Heidenheim) verabschiedet. Personell sehe es "sehr gut aus", sagte Thorup. Torhüter Finn Dahmen bekomme nach seiner Verletzung Spielpraxis in der U23, Robert Gumny "kommt immer näher ran".

Die Gerüchte um einen Last-Minute-Wechsel von Ruben Vargas in die Türkei schob Thorup beiseite. "Sein Fokus ist, Augsburg zu helfen. Da bin ich froh, Ruben ist ein super Spieler mit großen Fähigkeiten."

Thorup (54) hat in dieser Woche seinen Vertrag bis 2026 verlängert - warum? "Wir sind beide Seiten sehr ambitioniert und haben viele Ziele, die wir noch gemeinsam erreichen wollen."

