Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nach mehreren strittigen Szenen zum Bundesliga-Start ein Erklärvideo zum Thema Handspiel veröffentlicht. Darin zeigt der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher stellvertretend für die DFB Schiri GmbH fünf wichtige Szenen und ordnet diese ein. "Wir versuchen in diesem neuen Format, etwas an Klarheit beizutragen", sagt Kircher dabei.

Sascha Stegemann entschied sich gegen einen Elfmeter

Auch eine fehlerhafte Entscheidung wird in dem Video angesprochen. Bei der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen am ersten Spieltag (2:2) hatte Schiedsrichter Sascha Stegemann trotz VAR-Einsatz auf einen Elfmeterpfiff für Augsburg verzichtet. Ein Strafstoß wäre aber "die richtige Entscheidung" gewesen, so Kircher.

Der Clip, der bei Youtube, Instagram, Facebook und X zu sehen ist, stelle "die von uns gewünschten Regelauslegungen dar" und sei auch den Vereinen der ersten drei Ligen zur Verfügung gestellt worden, so der DFB.

