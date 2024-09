Micheler kam gegen Frankfurt zum Einsatz

Foto: IMAGO/Nordphoto/IMAGO/Nordphoto/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim setzt weiter auf das österreichische Talent Florian Micheler. Der bislang bis 2026 laufende Vertrag sei vorzeitig "langfristig" verlängert worden, teilten die Kraichgauer am Freitag mit. Über die genaue Laufzeit machte der Klub keine Angaben. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler gehört seit dieser Saison zum erweiterten Profikader.

"Florian ist ein typisches Beispiel für den traditionellen TSG-Weg von der eigenen Akademie zu den Profis", sagte Frank Kramer, interimsweise Sportlicher Leiter der TSG. In der Vorbereitung mit den Profis habe Micheler "seine Chance eindrucksvoll genutzt". Man freue sich "sehr, Florians Karriere in den nächsten Jahren weiterhin begleiten zu dürfen – denn wir sehen in ihm noch sehr viel Potenzial".

Im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (1:3) am 2. Spieltag feierte Micheler sein Bundesliga-Debüt, zuvor war der österreichische U21-Nationalspieler auch in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz gekommen.

